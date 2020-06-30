Midyat Belediye Başkanı Şahin, 40 tekerlekli sandalye yardımı sözünü yerine getirdi
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Midyat Belediye Başkanı Şahin, 40 tekerlekli sandalye yardımı sözünü yerine getirdi

Mardin'in Midyat ilçesinde belediye, engellilere 40 tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

30.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:21

Mardin'in Midyat ilçesinde belediye, engellilere 40 tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, geçen ay "Dünya Engelliler Haftası" dolayısıyla Engeliler Derneği Başkanı Şükrü Baran'ı ziyaretinde verdiği 40 tekerlekli sandalye yardımı yapma sözünü yerine getirdi.

Midyat Belediyesi önünde düzenlenen törende, 40 engelli vatandaşa tekerlekli sandalyeleri verildi.

Şahin, törende yaptığı konuşmada, tekerlekli sandalyelerin bir kısmının hayırsever vatandaşlar tarafından karşılandığını, bir kısmını ise belediyenin satın aldığını söyledi.

Belediye olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını kaydeden Veysi Şahin, "Bundan sonra da ihtiyaçlarınız, talepleriniz belediyenin imkanları dahilinde karşılanmaya çalışılacaktır." dedi.

Kardeşi için tekerlekli sandalye alan Şehmus Demir de "Bize tekerlekli sandalye verdikleri için çok mutluyum. Kardeşim bu sayede rahat dışarı çıkabilecek." diye konuştu.

Engelliler de belediye başkanı Şahin'e teşekkür etti.

Midyat Belediye Başkanı Şahin, 40 tekerlekli sandalye yardımı sözünü yerine getirdi

Kaynak: AA

Manşet

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