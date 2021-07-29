Midyat ADEM'de gelinlere ücretsiz kuaförlük ve makyaj hizmeti
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Midyat ADEM'de gelinlere ücretsiz kuaförlük ve makyaj hizmeti

Midyat ADEM'de gelinlere ücretsiz kuaförlük ve makyaj hizmeti
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat

Mardin'in Midyat ilçesinde faaliyet yürüten Aile Destek Merkezi'nde gelinlere ücretsiz kuaförlük ve makyaj hizmeti de veriliyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde faaliyet yürüten Aile Destek Merkezi'nde gelinlere ücretsiz kuaförlük ve makyaj hizmeti de veriliyor.

Midyat ADEM Koordinatörü Neval Bilgiç, 1 Haziran'da İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle kuaförlük kursu açtıklarını belirterek, 19 kursiyerin eğitim aldığını söyledi.

Kursiyerlerin İŞKUR üzerinden günlük 35 lira ücret de aldığını ifade eden Bilgiç, "Kursiyerlerimiz içerisinde üniversite öğrencisi de ev hanımı da var. Bu projemize destek veren başta Kaymakam Sayın Tekin Dundar'a, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sayın Orhan Şaşmaz'a ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışa Vakfı Müdürü Sayın Alaattin Bilgiç'e teşekkür ediyorum." dedi.

Düğün sezonu olduğu için ihtiyacı olan gelinlere ücretsiz hizmet de verdiklerini dile getiren Bilgiç, evlenecek çiftlere bu şekilde destek sunmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Kursta eğitmen Hamide Sağlam, kursiyerlerin bu alanda yetenekli ve öğrenmeye açık olduklarını aktardı.

Kursiyerlerden Şükran Er, 3 çocuk annesi olduğunu belirterek, kursta eğitim aldığını söyledi.

ADEM'de eğitim almaktan memnuniyet duyduğunu anlatan Er, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Er, "Bütün ev hanımlarına bu kursları öneriyorum. Hem meslek öğreniyorlar hem sosyalleşmiş oluyorlar hem de öz güvenleri gelişiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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