Midyat'a yeni bir halk kütüphanesi kurulması için protokol imzalandı

Midyat ilçesine yeni bir halk kütüphanesi kurulması için Mardin Valiliği ve iş adamı Mahsum Altunkaya arasında protokol imzalandı.

Midyat ilçesine yeni bir halk kütüphanesi kurulması için Mardin Valiliği ve iş adamı Mahsum Altunkaya arasında protokol imzalandı.

İş adamı Altunkaya'nın ilçeye yaptıracağı yeni halk kütüphanesi bina yapımı protokolünün imzalanması için Valilik Dara Toplantı Salonunda program düzenlendi.

Programa Vali Mahmut Demirtaş, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Belediye Başkan Vekili Metin Kutlu ve iş adamı Altunkaya katıldı.

Yaklaşık bir yılda tamamlanması planlanan halk kütüphanesinin dış cephesi geleneksel taş yapı şeklinde dizayn edilecek.

2 bin 861 metrekare alana kurulacak kütüphanede 2 konferans salonu, çok amaçlı salon, 5 ayrı bölümden oluşan kütüphane, engelli kütüphanesi, arşiv kitaplık, sinema salonu, el sanatları atölyesi ve çeşitli aktivitelerin yapılacağı etkinlik avlusu gibi bölümler yer alacak.

Vali Demirtaş, hayırsever iş adamı ile Altunkaynak ile Midyat'ta halk kütüphanesi yapımı için protokol imzaladıklarını belirterek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz