Midyat'a 3 bin 200 metrekarelik kapalı semt pazarı yapılacak
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Midyat'a 3 bin 200 metrekarelik kapalı semt pazarı yapılacak

Midyat'a 3 bin 200 metrekarelik kapalı semt pazarı yapılacak
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesince Midyat ilçesine kapalı semt pazarı yapılacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesince Midyat ilçesine kapalı semt pazarı yapılacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, şehirleşme oranının arttığı ilçede vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaş sebze, meyve ve diğer ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla "Midyat Kapalı Semt Pazarı" Projesi için yürüttüğü çalışmaları tamamladı.

Jeolojik etüt çalışmaları tamamlanan ve 3 bin 200 metrekarelik alan üzerine kurulacak pazar yerinde, her biri 6 metrekareden oluşan 154 stant bulunacak.

Projede, zabıta odası, engelli rampaları, lavabolar, idari bina ve mescidin yer alacağı pazar yerinde su ve elektrik tesisatları da bulunacak.

İhale aşamasına gelen projenin kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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