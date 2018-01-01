Midyat'a 22 Milyonluk Geri Dönüşüm Tesisi Yatırımı

Mardin'in Midyat ilçesinde Haşimoğlu ailesi tarafından 22 milyon TL'lik yatırımla 50 bin dönüm arazi üzerine geri dönüşüm ve atık entegre tesisi yapılması için çalışmalara başlandı. Ağustosta tamamlanması planlanan tesiste yılda 50 bin ton atığın geri dönüşüme kazandırılması ve bertaraf edilmesi planlanıyor.



Midyat'ta 22 milyon TL'lik yatırımla 50 bin dönüm arazi üzerine geri dönüşüm ve atık entegre tesisi kurulması için çalışmalara başlandı. Haşimoğlu ailesi tarafından Mardin karayolunun 5'inci kilometresinde yapılan tesisin Ağustos ayına kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Tesisin kurucusu Zeki Çiçek, tesiste ilk etapta 120 kişiye istihdam sağlayacaklarını belirterek, hedeflerinin daha sonra bu sayıyı 400'e çıkarmak olduğunu ifade etti. Firma olarak iki yıl önce geri dönüşüm işine girdiklerini ve 70 kişiye istihdam sağlayan bir tesisle çalışmalarına başladıklarını anlatan Çiçek, ikinci büyük yatırımlarını yapmanın gururunu duyduklarını dile getirdi.



Tesisin Türkiye'nin en büyük atık entegre tesisi olacağını savunan Çiçek, "Avrupa'nın da ikinci büyük tesisi olacak. 20 bin dönüm kapalı alan olmak üzere 50 bin dönüm arazi üzerine kuruluyor. Yılda 50 bin ton atığın geri dönüşümü sağlanacak. Tesis ekolojik olacak. Yağmur suları depolandıktan sonra atıkların bertarafı, geri dönüşümü ve yıkanması için kullanılacak. Böylelikle sudan tasarruf sağlanacak. Atık arıtma tesisi de olacak. Suları tekrar tekrar değerlendireceğiz. Botanik bahçe dediğimiz bir yerimiz de olacak. Bunun için bazı bölgeleri ağaçlandırma ile koruma altına aldık. Ayrıca atıklardan çıkabilecek tarihi ya da ilginç objeleri sergileyeceğimiz bir müzemiz olacak. Sosyal bir tesis de oluşturacağız ve isteyen herkes gelip buradan faydalanabilir" dedi. - MARDİN