Midyat'a 1 Kilo 390 Gram Esrar Ele Geçirildi
Mardin’in Midyat ilçesinde bir araçta yapılan aramada bir kilo 390 gram esrar ele geçirildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde bir araçta yapılan aramada bir kilo 390 gram esrar ele geçirildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada olay ile ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığınca ilimiz Midyat ilçesinde icra edilen arama faaliyetinde şüpheli bir araçta, 1 kilo 390 gram kubar esrar ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - MARDİN