Midtjylland - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Midtjylland - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

09.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:24
Midtjylland - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ikinci gün maçları oynanacak. Peki Midtjylland - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta 2. karşılaşmaları oynanacak. Peki Midtjylland - Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

MİDTJYLLAND - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Midtjylland - Liverpool maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacaktır.

MİDTJYLLAND - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Midtjylland - Liverpool maçını Bein Sports 4 Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarından izleyebilirsiniz.

MİDTJYLLAND - LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, MCH Arena, Herning'da oynanacak.

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