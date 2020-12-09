Midtjylland - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ikinci gün maçları oynanacak. Peki Midtjylland - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta 2. karşılaşmaları oynanacak. Peki Midtjylland - Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
MİDTJYLLAND - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Midtjylland - Liverpool maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacaktır.
MİDTJYLLAND - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Midtjylland - Liverpool maçını Bein Sports 4 Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarından izleyebilirsiniz.
MİDTJYLLAND - LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, MCH Arena, Herning'da oynanacak.