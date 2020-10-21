Midtjylland - Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Midtjylland - Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

21.10.2020 19:38 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:42
Midtjylland - Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bugün grupların diğer 1. maçları oynanacak. Peki Midtjylland - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmalarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Midtjylland - Atalanta maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

MİDTJYLLAND - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Midtjylland - Atalanta maçı 21 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır.

MİDTJYLLAND - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Midtjylland - Atalanta maçını Bein Sports Max 1 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında da yayınlanacak.

MİDTJYLLAND - ATALANTA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, MCH Arena, Herning'da oynanacak.

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