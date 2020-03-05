Midnight Family Filmi
Midnight Family filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Midnight Family filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Özel ambulans aracı işletmecisi Juan Ochoa ve ailesinin gerçek hayatından kesitlerin beyaz perdeye aktarıldığı filmin senaristliği, yönetmenliği ve yapımcılığı Luke Lorentzen'e ait.
Yönetmen: Luke Lorentzen
Senaryo: Luke Lorentzen
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Midnight Family
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Meksika
Orijinal Dili: İspanyolca
Filmin Süresi: 90 dk.
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com