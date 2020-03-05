Midnight Family Filmi
Haberler » Sinema » Midnight Family Filmi - Haberler

Midnight Family Filmi

Midnight Family filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Midnight Family filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:59
Midnight Family Filmi

Özel ambulans aracı işletmecisi Juan Ochoa ve ailesinin gerçek hayatından kesitlerin beyaz perdeye aktarıldığı filmin senaristliği, yönetmenliği ve yapımcılığı Luke Lorentzen'e ait.

Yönetmen: Luke Lorentzen

Senaryo: Luke Lorentzen

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Midnight Family

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Meksika

Orijinal Dili: İspanyolca

Filmin Süresi: 90 dk.

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


Midnight Family Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kaynak: InterSinema.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler