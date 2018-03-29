Midilli'ye Bir Günde 300 Göçmen Geçti

Midilli Adası'na dün 300 göçmen çıktı. Moria göçmen ağırlama kampı görevlileri, adanın daha fazla göçmen ağırlama kapasitesinin olmadığını bildirdi.

Çarşamba günü boyunca Midilli Adası'nın sekiz değişik kıyısına toplam üç yüz göçmen çıktığı öğrenildi. Moria göçmen ağırlama kampı görevlileri, kampın daha fazla göçmen ağırlama olanağının olmadığını duyurdu. Kapasitesinin çok üstünde hizmet vermek zorunda kalan Moria Kampı'nın bugüne kadar 5 bin 300 göçmen ağırladığı belirtildi. - Atina