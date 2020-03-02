Midilli'de yabancı gazeteciler darp edildi
Haberler » Güncel » Midilli'de yabancı gazeteciler darp edildi - Haber

Midilli'de yabancı gazeteciler darp edildi

Midilli'de yabancı gazeteciler darp edildiYunanistan, (DHA)- Yunanistan'ın Midilli adasında fanatik gruplar, Türkiye'den botla gelen göçmenleri görüntülemeye çalışan yabancı gazetecilere saldırdı.

02.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:00
Midilli'de yabancı gazeteciler darp edildi

Midilli'de yabancı gazeteciler darp edildi

, ()- Yunanistan'ın Midilli adasında fanatik gruplar, 'den botla gelen göçmenleri görüntülemeye çalışan yabancı gazetecilere saldırdı.

Yunanistan merkezli kanalı SKAI TV'deki habere göre, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Thermi Limanı'nda bazı fanatik gruplar, Türkiye'den botla gelen ve karaya çıkmaya çalışan göçmenleri görüntüleyen yabancı gazetecilere saldırdı. Darp anları kameralarca kaydedilirken; gazetecilere ait ekipmanların da suya atıldığı görüldü.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Midilli'de yabancı gazeteciler darp edildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler