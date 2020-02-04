Midilli'de gösteri yapan mültecilere polis müdahalesi

04.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:56

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria kampında kalan mültecilerin, iltica işlemlerinin yavaş ilerlemesi ve kamplardaki kötü yaşam koşullarını protesto gösterileri ikinci gününde de devam etti.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, yaklaşık 200 mülteci Midilli'deki tiyatro binası önünde toplandı. Çevik Kuvvet ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grubun yürüyüşünü engellemek için copla müdahale etti.

Çıkan olaylarda bir kadın mülteci yaralanarak hastaneye kaldırılırken bir muhabir ve foto muhabiri de gözaltına alındı.

Dün de mülteciler ile polis arasında arbede yaşanmıştı. Moria kampı önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi Ada'nın merkezine yürümek isteyince polis ses ve gaz bombalarıyla müdahale etmişti.

Çıkan arbedede aralarında küçük yaşta çocukların bulunduğu çok sayıda kişi polisin kullandığı gazdan etkilenmişti.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, dün çıkan olaylarla ilgili provokasyon ihtimalinin Yunan yetkililer tarafından araştırıldığını söylemişti.

Kaynak: AA