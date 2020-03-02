Midilli'de göçmenler sahilde sabahlıyor
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Midilli'de göçmenler sahilde sabahlıyor

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri devam ediyor.

02.03.2020 23:08 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:09
Midilli'de göçmenler sahilde sabahlıyor

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak 'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin 'ın 'na geçişleri devam ediyor. Aşırı sağcı grupların, kayıt işlemlerinin yapıldığı Moria kampına giden yol üzerinde barikat kurması nedeniyle göçmenler Skala Sikaminea sahilinde konaklamak zorunda kalıyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Midilli'de göçmenler sahilde sabahlıyor
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