Midilli'de göçmen karşıtlarının hedefi olan sivil toplum örgütleri faaliyetlerine son veriyor
Yunanistan’dın Midilli Adası’nda göçmen karşıtı aşırı sağcıların hedefi olan bazı uluslararası sivil toplum örgütleri, faaliyetlerine son verme kararı aldı.
Yunanistan'dın Midilli Adası'nda göçmen karşıtı aşırı sağcıların hedefi olan bazı uluslararası sivil toplum örgütleri, faaliyetlerine son verme kararı aldı.
Uluslararası sivil toplum örgütleri, "faşist gruplar" olarak tanımladıkları göçmen karşıtlarının, saldırılarının artması üzerine çalışmalarına son verip, çalışanlarıyla birlikte araç ve gereçlerini adadan tahliye etmeye başladı. Euronews.com'da Görüntüle