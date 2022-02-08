Midilli'de göçmen kampı inşasını protesto olaylarında 5 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Midilli'de göçmen kampı inşasını protesto olaylarında 5 kişi gözaltına alındı

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Midilli'de göçmen kampı inşasını protesto olaylarında 5 kişi gözaltına alındı

Midilli Adası'nda göçmen kampı inşasını protesto ederken iş makinelerinde hasara yol açan 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Midilli Adası'nda göçmen kampı inşasını protesto ederken iş makinelerinde hasara yol açan 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Midilli Adası'nda yeni bir göçmen kampı yapılmasına karşı çıkan eylemcilerden bir kısmı, iş makinelerinden bazılarını yakarak maddi hasara yol açtı.

Olaya eylemcilerden ayrılan radikal bir grubun sebep olduğu ve 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

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