Midilli adasındaki mülteci kampında yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var

Midilli adasındaki mülteci kampında yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangında ilk raporlara göre bir kadın ve çocuk hayatını kaybetti

30.09.2019 09:16
Midilli adasındaki mülteci kampında yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında çıkan yangında ilk raporlara göre bir kadın ve çocuk hayatını kaybetti.


Yaklaşık 12 bin kişinin kaldığı ve kötü şartlarıyla bilinen Moria kampından taşınmak isteyen bir grubun gösteri yaptığı sırada, mültecilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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