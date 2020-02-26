Midilli Adası'nda kurulacak yeni göçmen kampı karşıtı protestolar devam ediyor
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Midilli Adası'nda kurulacak yeni göçmen kampı karşıtı protestolar devam ediyor

Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) ve Sakız adalarında kurulması kararlaştırılan yeni göçmen kamplarını protesto eden göstericilerle çevik kuvvet polisi arasında çatışma çıktı

26.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:46
Midilli Adası'nda kurulacak yeni göçmen kampı karşıtı protestolar devam ediyor

'ın Midilli (Lesvos) ve Sakız adalarında kurulması kararlaştırılan yeni göçmen kamplarını protesto eden göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.


Çevik kuvvet polisi salı günü Kavaklı'da göçmen kampının kurulması istenen bölgeye birkaç kilometre uzaklıktaki Diavolorema'da toplanan protestoculara ses bombası ve kimyasallarla müdahale etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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