Midilli açıklarında göçmen teknesi devrildi: Bir çocuk hayatını kaybetti
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Midilli açıklarında göçmen teknesi devrildi: Bir çocuk hayatını kaybetti

Yunanistan liman polisi, yaklaşık 50 göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu küçük bir erkek çocuğunun öldüğünü bildirdi.

02.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:24
Midilli açıklarında göçmen teknesi devrildi: Bir çocuk hayatını kaybetti

liman polisi, yaklaşık 50 göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu küçük bir erkek çocuğunun öldüğünü bildirdi.


Polis sözcüsü tarafından pazartesi sabah saatlerinde yapılan açıklamada, göçmen çocuğun Midilli adası açıklarında hayatını kaybettiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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