Midilli açıklarında göçmen teknesi devrildi: Bir çocuk hayatını kaybetti
Yunanistan liman polisi, yaklaşık 50 göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu küçük bir erkek çocuğunun öldüğünü bildirdi.
02.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:24
Yunanistan liman polisi, yaklaşık 50 göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu küçük bir erkek çocuğunun öldüğünü bildirdi.
Polis sözcüsü tarafından pazartesi sabah saatlerinde yapılan açıklamada, göçmen çocuğun Midilli adası açıklarında hayatını kaybettiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com