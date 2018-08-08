Midibüsün vatandaşa çarpması ve vincin devrilme anları saniye saniye kamerada

KİLİS - Kilis'te midibüsün vatandaşa çarpması ile vincin devrilmesi saniye saniye MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Seyir halindeki şehir içi Midibüs Ekrem çetin Kavşağında seyir ederken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bayana görmemesi nedeniyle çarparak sürükledi. Kazada bayan vatandaş ağır yaralı olarak Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İkinci kazada ise seyir halindeki vinç viraja girdiği esnada üzerindeki ağlık kaldıran demirin savrulması sonucu vinç devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, Kazalar MOBESE kamaraları tarafından saniye saniye görüntülendi.