Midibüsün Üzerine Çıkarak Polise Direndi

Adana'da park halindeki midibüsün üzerine çıkarak çevreyi rahatsız eden ve polise direnen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi'nde bir kişinin bağırarak çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

İhbarın yapıldığı caddeye giren ekipler, elindeki taşla midibüsün üzerinde duran İbrahim T'yi (19) inmeye ikna edemeyince olay yerine takviye ekipler gönderildi.

Çevrede önlem alan polis ekipleri, midibüsün arka kısmındaki merdivene tırmanıp biber gazı sıkarak İbrahim T'yi etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis merkezinde ilk ifadesi alınan İbrahim T'nin, "Artist olmak için yaptım." dediği öğrenildi.

Kaynak: AA