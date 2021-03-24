Midibüsün çarptığı kız, yaşam mücadelesini kaybetti
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Midibüsün çarptığı kız, yaşam mücadelesini kaybetti

24.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:35
Midibüsün çarptığı kız, yaşam mücadelesini kaybetti

Niğde'de geçtiğimiz gün midibüsün yaya geçidinde çarptığı 14 yaşındaki Sudenaz Karaaslan, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Niğde'de geçtiğimiz gün midibüsün yaya geçidinde çarptığı 14 yaşındaki Sudenaz Karaaslan, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Pazartesi günü merkeze bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Sudenaz Karaaslan'a, M.K. yönetimindeki 51 ABL 335 plakalı midibüs çarptı.

Kazada ağır yaralanan Sudenaz Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Midibüs sürücüsü M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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