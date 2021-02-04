Midibüsün çarparak kadının ölümüne neden olduğu kaza kamerada
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Midibüsün çarparak kadının ölümüne neden olduğu kaza kamerada

04.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:03
Midibüsün çarparak kadının ölümüne neden olduğu kaza kamerada

GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken, midibüsün çarptığı Fatma Neslihan Özdere (49), hastanedeki 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken, midibüsün çarptığı Fatma Neslihan Özdere (49), hastanedeki 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili kaçan sürücünün yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza, 25 Ocak'ta Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen midibüs, simit almak için yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Neslihan Özdere'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak, ağır yaralanan Özdere, ihbarla gelen ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özdere, bu sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bekar olan ve bir yazılım şirketinde genel müdür olarak çalışan Özdere'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına da yansıyan kazada Özdere'ye çarptıktan sonra kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

Midibüsün çarparak kadının ölümüne neden olduğu kaza kamerada
Midibüsün çarparak kadının ölümüne neden olduğu kaza kamerada
Midibüsün çarparak kadının ölümüne neden olduğu kaza kamerada
Midibüsün çarparak kadının ölümüne neden olduğu kaza kamerada
Midibüsün çarparak kadının ölümüne neden olduğu kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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