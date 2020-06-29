Midibüsün altında kalan çocuk öldü
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Midibüsün altında kalan çocuk öldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde midibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

29.06.2020 23:27 | Son Güncelleme: 29.06.2020 23:56

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde midibüsün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

İzmit-Dilovası hattında sefer yapan Y.N'nin kullandığı 41 J 7169 plakalı midibüs, Kayapınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde rampa aşağı indiği sırada, yol kenarında oynayan Hüseyin Ada (4) aracın arka tekerinin altına girdi

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ada'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Dilovası Devlet Hastanesine sevk edilirken, sürücü Y.T. ise gözaltına alındı.

Midibüsün altında kalan çocuk öldü

Kaynak: AA

Manşet

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