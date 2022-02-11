Midibüsler mahsur kaldı, ekipler kurtardı

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Gürün- Sivas yolu Yılan Höyük mevkiinde servis midibüsleri yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Midibüsler karayolları ekiplerinin bir saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı. Mahsur kalanlar ve araçları ilçe merkezine taşındı. - SİVAS