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Midibüsler mahsur kaldı, ekipler kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Midibüsler mahsur kaldı, ekipler kurtardı

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Gürün- Sivas yolu Yılan Höyük mevkiinde servis midibüsleri yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Midibüsler karayolları ekiplerinin bir saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı. Mahsur kalanlar ve araçları ilçe merkezine taşındı. - SİVAS

Midibüsler mahsur kaldı, ekipler kurtardı

Midibüsler mahsur kaldı, ekipler kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sivas, Yılan, kar, 3. Sayfa, Haberler

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