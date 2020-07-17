Midibüsle cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, biri bebek 5'i ağır 17 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Midibüsle cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, biri bebek 5'i ağır 17 yaralı

Tunceli-Elazığ karayolunda bir midibüs ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kadın hayatını kaybetti, biri bebek 5'i ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı.

Midibüsle cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, biri bebek 5'i ağır 17 yaralı
17.07.2020 15:02 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:13

Tunceli-Elazığ karayolunda bir midibüs ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kadın hayatını kaybetti, biri bebek 5'i ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan ve 2 kez kalbi durup tekrar hayata döndürülen 2 yaşlarındaki Kıvanç bebek ise askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolunun 45'inci kilometresinde Göktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli istikametine seyir halinde olan ve Elazığ Havalimanından yolcu götürdüğü öğrenilen Kemal Yıldız idaresindeki 62 AAD 158 plakalı midibüs ile karşı istikametten gelen Sercan Kaya idaresindeki 25 AAG 937 cip kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada cipte bulunan Aslı Dirlik Kaya olay yerinde hayatını kaybetti,eşi Sercan ile 2 yaşlarındaki oğlu Kıvanç Kaya ve midibüste bulunan 3 kişi ağır, 12 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine il merkezi ve ilçelerden çok sayıda ambulansın yanı sıra UMKE, AFAD, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Burada durumu ağır olan ve iki kez kalbi duran Kıvanç bebek, askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Kaza nedeniyle Tunceli-Elazığ karayolunda ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı Dünya
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı Yaşam
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat Magazin
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti 3. Sayfa
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası başvurusunu reddetti
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası başvurusunu reddetti
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Anne ve kucağındaki bebeğine otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Anne ve kucağındaki bebeğine otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı
İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Boris Johnson, İngiltere'de maçlara ekim ayından itibaren seyirci alınabileceğini söyledi
Boris Johnson, İngiltere'de maçlara ekim ayından itibaren seyirci alınabileceğini söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Murat Kurum Engin Altay Fatih Sultan Bülent Turan
Magazin Ozan Güven Hande Erçel Demet Akalın Tuvana Türkay
Spor Falcao İrfan Buz Gökhan Gönül Sergen Yalçın Tahir Karapınar
Daha Fazla Tbmm Adana İngiltere 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Midibüsle cip kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, biri bebek 5'i ağır 17 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 15:43:27. #1.14#
title