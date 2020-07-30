Midibüse çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobilin öndeki midibüse çarptığı kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobilin öndeki midibüse çarptığı kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İslahiye-Hassa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne giden S.T. (32) yönetimindeki 31 YC 502 plakalı otomobil, Boğaziçi Mahallesi yakınlarında önde ilerleyen B.A. (49) yönetimindeki 12 AV 922 plakalı midibüse arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü S.T. ile yanındaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

Kaynak: DHA