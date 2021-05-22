Midibüs MOBESE direğine çarptı, facianın eşiğinden dönüldü
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Midibüs MOBESE direğine çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan midibüs MOBESE direğine çarptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan midibüs MOBESE direğine çarptı. İnsan yoğunluğunun olduğu bölgede meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza şehrin en işlek caddelerinde Kapıcıbaşı ile Çayiçi Caddesi'nin kesiştiği noktada akşam saatlerinde meydana geldi. Sürücü isimi öğrenilmeyen 10 S 15149 plakalı midibüs kontrolden çıkarak önce simit arabasına ardından MOBESE direğine çarparak durdu. Direği yan yattığı kazada, araçta maddi hasar meydana geldi. Eybek suyunun bulunması nedeniyle su dolduran insanların yoğun olduğu yerde, bir facianın yaşanmaması teselli oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Midibüs MOBESE direğine çarptı, facianın eşiğinden dönüldü
Midibüs MOBESE direğine çarptı, facianın eşiğinden dönüldü
Midibüs MOBESE direğine çarptı, facianın eşiğinden dönüldü
Midibüs MOBESE direğine çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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