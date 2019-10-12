Midibüs ile Traktör Çarpıştı 5 Yaralı

Midibüs ile Traktör Çarpıştı 5 Yaralı

Midibüs ile Traktör Çarpıştı 5 YaralıGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye İlçesinde yola kontrolsüz çıkan traktöre midibüs çapması sonucu 5 kişi yaralandı.

12.10.2019 23:02
Midibüs ile Traktör Çarpıştı 5 Yaralı

Midibüs ile Traktör Çarpıştı 5 Yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye İlçesinde yola kontrolsüz çıkan traktöre midibüs çapması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye-Hassa karayolu 6. Kilometresi Ağabey Mahallesi mevkisinde Yusuf H.'ın kullandığı 27 BME 06 plakalı midibüs, aynı yöne gitmekte olan E.H.'nin kullandığı 27 SC 449 plakalı biber yüklü traktör römorkuna arkadan çarptı.

Kazada midibüs sürücüsü Yusuf H. aynı araçta bulunan Mehmet Ç. (15), Emirhan Ç. (12), Gülay Ç. (38), Umut Ç. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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