: Midibüs ile tanker çarpıştı: 10 yaralı

09.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:35

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün tankerle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 41 J 0046 plakalı yolcu midibüsü ile 41 YR 417 plakalı tanker, Yahyakaptan mevkisinde çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bazı yolcular, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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