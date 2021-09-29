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Midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Midibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere, Adıyaman- Kahta karayolunun 10'uncu kilometresinde Bekir C. idaresindeki 23 BD 343 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 77 BD 044 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bekir C., ile otomobilde bulunan Abdurrahman C., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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