Midibüs ile otomobil çapıştı: 1 ölü, 7 yaralı
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Midibüs ile otomobil çapıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep'te midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

27.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:01
Midibüs ile otomobil çapıştı: 1 ölü, 7 yaralı

'te midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Salih Aydoğan (33) yönetimindeki 27 H 0141 plakalı midibüs ile Muhammet Enes Karayılan (23) idaresindeki 27 ACR 683 plakalı otomobil Karataş Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Karayılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Midibüs ile otomobil çapıştı: 1 ölü, 7 yaralı
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