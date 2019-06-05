Midibüs ile demir korkulukların arasında kalıp, ağır yaralandı

Denizli'de, geri manevra yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüsün altında kalıp, sürüklenen Ender Vural (42), ağır yaralandı.Kanala düşmekten demir korkuluklar sayesinde kurtulan Vural, itfaiye görevlilerince sıkıştığı bariyer ile midibüsün arasından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

2 METRE SÜRÜKLENDİ

Kaza, saat 15.00 sıralarında, travertenleri ile ünlü Pamukkale'nin girişindeki Kağan Sokak'ta meydana geldi. Geri manevra yapan Mehmet Ali Hazar yönetimindeki 20 AAB 602 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp, yokuştan kaydı. Ailesiyle Uşak'tan tatil için geldiği öğrenilen Ender Vural, midibüsün çarpması sonucu altında kalarak, 2 metre sürüklendi. Midibüs, 15 metre derinliğindeki boş sulama kanalının demir korkuluklarına çarparak, durdu. Vural ise midibüs ile demir korkuluk arasında sıkıştı. Vural'ı kurtaramayan çevredekiler; itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Demir korkuluklar sayesinde kanala düşmekten kurtulan Vural'ın sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

ÇEVREDEKİLER YARDIMINA KOŞTU

Çevredekiler, önce midibüsü iterek, Vural'ı kurtarmaya çalıştı; ancak başaramadı. Daha sonra halatla bağlanıp, midibüs çekilmeye çalışıldı; ancak yine sonuç alınamadı. Bu sırada olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, Vural'ı kanala düşmesini önlemek için önce halatla bağladı. Ender Vural, altına hava yastığı yerleştirilip, şişirilerek, havaya kaldırılan midibüsün altından kurtarıldı. Sağlık görevlilerince ambulansa alınan Vural, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Vural'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kurtarma çalışmaları sırasında Ender Vural'ın eşi ve kızı ise gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, midibüs sürücüsü Mehmet Ali Hazar'ı gözaltına aldı.

Kaynak: DHA