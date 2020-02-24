Midi Kızlarımız, 3'te 3 Yaptı
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Midi Kızlarımız, 3'te 3 Yaptı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Midi Kızlar takımımız, ligin üçüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Saruhanlı Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek; grup liderliğini sürdürdü.

24.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:42
Midi Kızlarımız, 3'te 3 Yaptı

Midi Kızlar Liginde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, İl Birinciliği hedefine ulaşmak için yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Midi Kızlar takımımız, deplasmanda konuk olduğu Belediyesor engelini de 1-3'lük skorla aşarak, galibiyet serisini sürdürdü. Bu sonuçla takımımız, grubunda 3'te 3 yaptı.

Kaynak: Bültenler
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