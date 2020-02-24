Midi Kızlarımız, 3'te 3 Yaptı

24.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:42

Midi Kızlar Manisa Voleybol Liginde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, İl Birinciliği hedefine ulaşmak için yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Midi Kızlar takımımız, deplasmanda konuk olduğu Saruhanlı Belediyesor engelini de 1-3'lük skorla aşarak, galibiyet serisini sürdürdü. Bu sonuçla takımımız, grubunda 3'te 3 yaptı.

Kaynak: Bültenler