Midesine Prezervatifler İçerisinde 79 Bin Avro Gizleyen Nijeryalı Kaçakçı

Son zamanlarda karşı karşıya kaldığımız ilginç olaylar zincirinin yeni halkası olarak kabul edebileceğimiz ve ismi açıklanmayan Nijeryalı kaçakçı, Fransa'da midesine prezervatifler içinde 79 bin avro gizlediği anlaşılınca güvenlik güçleri tarafından müdahele edilerek tutuklandı.



Yaşanan olayın ardından paylaşılan bilgilere göre, polis köpeklerinin İsviçre'den Fransa'ya geçen Nijerya uyruklu zanlının üzerindeki banknotlarda esrar kokusu alması üzerine dikkatleri üzerinde çekti ve durdurularak gerekli işlemler uygulandı. Gerekli arama çalışmalarını Nijeryalı kaçakçı üzreinden gerçekleştiren güvenlik güçleri, zanlının elbiselerinde gizlenmiş bir şekilde 13 bin İsviçre frangı ele geçirildi.



Nijeryalı zanlının elbisesine gizlenmiş bir şekilde 13 bin İsviçre frangı bulan güvenlik güçleri, zanlıyı sonra X-Ray cihazından geçirmeye karar verdi ve Nijeryalı kaçakçının midesine dokuz prezervatif içine 200 ve 500 avroluk banknotlar gizlediği, midesindeki toplam banknot miktarının 79 bin euro olduğu belirtildi.



Yaşanan bu olay karşısında şaşkınlığını saklayamayan güvenlik güçleri Nijeryalı kaçakçıyı, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve gümrük kanununa muhalefet gibi sebeplerden dolayı tutuklayarak göz altına aldı.