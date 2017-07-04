Midesinden 79 Bin Avro Çıktı

Fransa'da bir kişi midesinde gizlediği 79 bin avroyla yakalandı.



İsviçre'den Fransa'ya geçen Nijerya uyruklu bir kişi, polis köpeğinin üzerindeki banknotlarda tesadüfen esrar kokusu alması üzerine durduruldu.



Elbiselerinin içine 13 bin İsviçre frangı gizlediği tespit edilen kişi, daha sonra X-ray cihazından geçirildi.



Nijeryalı kaçakçının midesine dokuz prezervatif içine 200 ve 500 avroluk banknotlar gizlediği, midesindeki toplam banknot miktarının 79 bin avro olduğu belirlendi.



Kaçakçı, kara para aklama, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve gümrük kanununa muhalefetten tutuklandı.