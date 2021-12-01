Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı - Haberler
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Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı

DİYARBAKIR'da, mide ve bağırsaklarında toplam 265,24 gram metamfetamin ile 523,9 gram eroin taşıdıkları tespit edilen 3 iranlı tutuklandı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, mide ve bağırsaklarında toplam 265,24 gram metamfetamin ile 523,9 gram eroin taşıdıkları tespit edilen 3 iranlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otogarda şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu. Ekipler, risk analizi uygulamasında şüphelilerin A.S.G., Y.Y.B ve S.E.Z. isimli İran vatandaşı olduğunu tespit etti. Şüphelilerin organlarında uyuşturucu madde taşıyabileceğini değerlendiren ekipler, 3 kişiyi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Şüphelilere, burada yapılan kontroller sonucu tomografi çekildi. 3 kişinin mide ve bağırsaklarında tespit edilen uyuşturucu, uzman doktorların müdahalesiyle çıkarıldı. Şüpheli S.E.Z.'nin mide ve bağırsaklarından 2 kapsül halinde 74,36 gram metamfetamin, 18 kapsül halinde 172,8 gram eroin, Y.Y.B' den 3 kapsül halinde 115,05 gram metamfetamin, 39 kapsül halinde 351,18 gram eroin ve A.S.G. isimli şüpheliden ise 2 kapsül halinde 75,83 gram metamfetamin çıktı. Toplam 7 kapsül halinde 265,24 gram metamfetamin, 57 kapsül halinde 523,9 gram eroin taşıyan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı

Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı

Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı

Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı

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