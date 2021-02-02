Mide küçültme ameliyatıyla günde ortalama 1 kilo veriyor

Gaziantep'te yıllardır kilo sorunu yaşayan ve 280 kiloya kadar çıkan kişi, mide küçültme ameliyatıyla günde ortalama 1 kilo veriyor.

Gaziantep'te yıllardır kilo sorunu yaşayan ve 280 kiloya kadar çıkan kişi, mide küçültme ameliyatıyla günde ortalama 1 kilo veriyor.

Gaziantep'te yaşayan 36 yaşındaki Aydın Kalkan, 280 kiloya çıkınca sağlık sorunları yaşamaya başladı ve kilo verme kararı aldı.

Özel bir hastanede yapılan kontrollerin ardından mide küçültme ameliyatına alınan Kalkan, ameliyat sonrası 248 kiloya kadar düştü.

Kalkan'ın ameliyatını gerçekleştiren Genel Cerrah Uzmanı Doktor Mehmet Kaplan, yaptığı açıklamada, ameliyat sonrası Kalkan'ın özel egzersiz ve diyet programı sayesinde günde ortalama 1 kilo verdiğini söyledi.

Kalkan'ın genel durumunun iyi olduğunu belirten Mehmet Kaplan, "Böyle devam edersek kısa sürede hedefe ulaşırız. İnşallah aylık 30 kilo verdirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Kalkan ise kilo verdiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "İşe gitmeyi, sokakta yürümeyi özledim. Hedefim bir yıl içinde önce 125, daha sonra da 75 kiloya kadar düşmek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak