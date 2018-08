Mide küçültme ameliyatından korkmayın

Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Atabey:

"Ameliyatın tecrübeli ellerde yapılması ile birlikte bir safra kesesi ameliyatı ile birlikte neredeyse aynı risklere sahiptir"

SİVAS - Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Atabey zayıflamak için yapılan ameliyatların safra kesesi ameliyatı ile aynı risklere sahip olduğunu söyledi.

Atabey, her cerrahi müdahalede olduğu gibi bariatrik ve metabolik cerrahi işlemlerinde de belirli riskler mevcut olduğunu belirterek,"İnsanların aklında şöyle bir şey var ameliyat öldürür mü? ya da, çok yüksek riskli midir? Bir kere risk konusunda şunu söylemekte fayda var. Aslında yapılan hiçbir cerrahi işlem hasta için obezite kadar tehlikeli değil. Hiç bir cerrahi işlem obezitenin insanın hayatını tehlikeye soktuğu kadar o ameliyat olacak hasta için tehlikeli olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü şunu biliyoruz ki obezite dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içerisinde ikinci sırada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde neredeyse safra kesesi ameliyatlarından sonra en çok yapılan ikinci ameliyat konumuna geçmiş durumdadır. Bunun şöyle de bir şeyi var tabi ki, hastaların zayıflamak için kullandıkları ilaçlar, aldıkları tedaviler daha sonra Tip 2 diyabet olan hastaların kullandığı ilaçlar ve insülinlerin de göz önünde bulundurursak, bu sağlık açısından hem de ekonomik açıdan çok daha ucuza edilebilecek tedavi yöntemi olarak da söyleyebiliriz." dedi.

"Safra kesesi ameliyatıyla aynı riskte"

Op. Dr Mustafa Atabey, ameliyat öncesinde dikkatli değerlendirme ve ameliyatın tecrübeli ellerde yapılmasıyla birlikte ameliyatının safra kesesi ameliyatıyla aynı risklere sahip olduğunu ifade ederek,"Kabaca örnek vermek gerekirse bariatrik cerrahi uygulamaları ortalama olarak safra kesesi ve total kalça protez ameliyatlarıyla neredeyse aynı risk grubunda ama dediğimiz gibi biraz medyada ve basında geniş yer bulduğu için insanlarda sanki fazlaymış gibi algı oluşturmaktadır. Sonuçta bu bir ameliyat her ne olursa olsun buna şöyle bakmak gerekir. Bariatrik cerrahi uygulamaları bir hastalığı tedavi etmek için yaptığımız işlemler, kesinlikle estetik operasyonu olarak düşünülmemeli. Morbid obez hastalarda bunun için cerrahi yöntemleri tedavi için alternatif olarak kullanmaktalar. Sonuçta herkes için herhangi bir ameliyatı kararı almak ve bunu uygulamak korkutucu olsa gerek. Tabi belli bir kesimlerde ve bazı insanlarda var. Sanki ameliyat bu işin tek tedavi yöntemiymiş gibi, aslında süreç şöyle işliyor; Bize gelen morbid obez hastalar daha öncesinden neredeyse bütün tedavi yöntemlerini deneyip başarılı olamayan hasta grupları. Yani diyet, egzersiz ve medikal tedavi gibi diğer tedavi yöntemlerinden her hangi bir fayda görmeyen hasta grubudur. Ameliyat bu hasta grubu için diğer tedavi yöntemlerinden fayda görmeyip başarılı olamayan hasta grubu için son seçenek olarak diyoruz ama kesinlikle obezitenin tek tedavi yöntemidir diyemeyiz. Günümüzde ameliyat öncesinde dikkatli değerlendirme ve ameliyatın tecrübeli ellerde yapılması ile birlikte bir safra kesesi ameliyatı ile birlikte neredeyse aynı risklere sahiptir." şeklinde konuştu.