Mide Küçültme Ameliyatı Olan Kadının Yaşamını Yitirmesi

Yozgat'ta mide küçültme ameliyatının ardından rahatsızlanan ve dün yaşamını yitiren 32 yaşındaki 2 çocuk annesi Nagihan Dikici'nin cenazesi toprağa verildi.



Dikici'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumundan alınarak Yozgat Çapanoğlu Büyük Camisi'ne getirildi. Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Sarıtopraklık Mezarlığında defnedildi.



Cenaze namazına, Dikici'nin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Fazla kilolarından kurtulmak için yaklaşık bir ay önce kentteki bir hastanede mide küçültme ameliyatı olan Dikici, rahatsızlanınca 11 gün önce yeniden ameliyat edilmişti. Ameliyatın ardından taburcu edilen ancak dün sabah yeniden rahatsızlanan Dikici, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.