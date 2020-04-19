Mide kanaması geçiren hasta hava ambulansı ile Samsun'a sevk edildi
Havza ilçesinde bir kişi hava ambulansı ile Samsun'a sevk edildi.
19.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:40
Havza ilçesinde bir kişi hava ambulansı ile Samsun'a sevk edildi.
İmaret Mahallesi'nde evde rahatsızlanan ve ambulans ile Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Demirtaş'ın (68) yapılan ilk muayenesinde mide kanaması geçirdiği belirlendi.
Durumu ağır olan Demirtaş, hava ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA