Mide kanaması geçiren hasta hava ambulansı ile Samsun'a sevk edildi Havza ilçesinde bir kişi hava ambulansı ile Samsun'a sevk edildi.

Havza ilçesinde bir kişi hava ambulansı ile Samsun'a sevk edildi. İmaret Mahallesi'nde evde rahatsızlanan ve ambulans ile Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Demirtaş'ın (68) yapılan ilk muayenesinde mide kanaması geçirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Demirtaş, hava ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaynak: AA