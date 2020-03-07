Mide hastalıklarının gizli nedeni: Helikobakter

07.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:30

Medicana, Türkiye'de ve dünyada gastrit, ülser, mide kanseri gibi gastroenterolojik hastalıkların altında yatan en önemli nedenlerden bir tanesinin de helikobakter isimli bakteri olduğunu duyurdu.

Medicana'dan yapılan yazılı açıklamada, yanlış beslenme alışkanlıkları, kullanılan ilaçlar, stres ve kronik hastalıklar gibi pek çok etkenin mide hastalıklarının gelişiminde rol oynasa da, bu hastalıkların altında yatan en önemli nedenlerden bir tanesinin de helikobakter isimli bakteri olduğunu kaydetti.

Medicana International İstanbul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Helikobacter Pylori, kısa adıyla helikobakter, dünyada en yaygın görülen enfeksiyonlardan bir tanesine neden olan bir bakteri türü." ifadelerini kullandı.

Bu bakterinin neden olduğu enfeksiyon peptik ülser (mide ülseri) ve mide astarının iltihabı olan gastrit gibi hastalıkların en yaygın nedenleri arasında yer aldığını kaydeden Şenateş, helikobakter enfeksiyonun, bazı mide kanseri türlerine yakalanma konusunda da önemli bir risk faktörü olduğuna dikkati çekti.

Şenateş, Bakterinin enfeksiyona yol açtığı bölgenin mide ile sınırla kalmayıp bazı durumlarda ince bağırsakların üst kısımlarını da etkileyebildiğini vurgulayarak, "Bu nedenle yapılan endoskopik incelemeler sırasında mide hastalıklarından herhangi birine ilişkin şüphe uyandıran lezyona rastlanması halinde bu bölgeden örnek alınarak, Helicobacter Pylori'nin varlığına ilişkin gerekli araştırmaların yapılması çok büyük bir önem taşıyor.

Yapılan pek çok bilimsel araştırmaya göre dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin vücudunda helikobakter bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşın helikobakteri vücudunda barındıran insanların büyük bir kısımda bu bakterinin enfeksiyon, gastrit veya ülsere neden olmadığına değinen Şenateş, midenin iç yüzeyinde, mide asidinden etkilenmemek için özel bir zar yer aldığını, Helikobakter'in bu zara saldırarak zarar verdikten sonra mide asidinin, mide dokusuna zarar vermesine neden olduğunu belirtti.

Şenateş, bu durumun peptik ülsere neden olduğunu kaydederek, "Mide hastalıklarının büyük bölümünden sorumlu olan bu mikroorganizma kirli su ve yiyeceklerin tüketilmesi, el hijyenine yeterli özenin gösterilmemesi gibi durumlarla vücuda girebiliyor. Temiz su ve gıdaya ulaşmanın zor olduğu gelişmekte olan ülkelerde yaşayan bireyler, kalabalık ortamlarda sıklıkla bulunanlar, helikobakter enfeksiyonu bulunan kişilerle aynı evde yaşayan bireyler bu enfeksiyona yakalanma konusunda çok daha büyük bir risk taşıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, mide hastalıklarına ilişkin belirtilerle gastroenteroloji birimlerine başvuran hastalarda teşhis amacıyla sıklıkla endoskopik incelemeye başvurulduğu, inceleme sırasında herhangi bir mide hastalığının teşhis edilmesi halinde ilgili bölgeden biyopsi alınarak incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildiği kaydedildi.

Yapılacak inceleme sonucunda helikobakter adlı bakterinin teşhis edilmesi halinde derhal antibiyotik tedavisine başlanması gerektiği ifade edilen açıklamada, bakterinin vücuttan temizlenmesinin ardından neden olduğu hasarı geri döndürmeye yönelik gastroenterolojik tedavilerin başlatılmasının önemine dikkati çekildi.

Kaynak: AA