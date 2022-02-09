Mide bulantısı neden olur? Mide bulantısı nasıl geçer?
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Mide bulantısı bir çok insanın hayatının belli dönemlerinde yaşadığı genel bir rahatsızlıktır. Mide bulantısının devamında genellikle istifra ya da diğer adıyla kusma eylemi gerçekleşir. Mide bulantısı farklı nedenlerle ortaya çıkmasının yanı sıra ciddi hastalıklarında habercisi olabilir. Koronavirüs vakalarının yükselmesiyle, hastaneye gitmeye çekinen bir çok insan mide bulantısıyla ilgili internette " Mide bulantısı neden olur?, Mide bulantısı nasıl geçer? " sorularının cevabını aramaktadır.
Mide bulantısı herkesin yaşayabileceği çok sebepli bir rahatsızlıktır. Mide bulantısı genellikle gün içerisinde tüketilen besinlerden kaynaklı olup, aşırı yağlı gıda tüketimi, stres, araba tutması gibi basit sebepleri olabilirken, kalp krizi, beyin tümörü gibi ciddi nedenleri de olabilir. Mide bulantısı rahatsızlıklarında öncelikli olarak doktor veya hekime başvurmanızı öneririz. Ancak hastaneye gidemeyecek durumdaysanız ve mide bulantısını hafifletmek istiyorsanız çözümleri haberimizde yer almaktadır.
Mide bulantısı veya bulantı, midede kusma isteği ile birlikte oluşan rahatsızlık veren bir durumdur.
Bulantı bir hastalık değildir ve genellikle mide veya mide ile ilgisi olmayan bazı rahatsızlıkların semptomlarından birisidir.
Zehirlenme
Aşırı alkol ya da sigara tüketimi
Gastrit
Ülser
Apandisit
Vertigo veya iç kulak problemleri
Araç tutması
Stres
Mide yada bağırsak enfeksiyonlar
Tansiyon
Migren
Mide bulantısı yaşayan hastalara öncelikli tavsiye olarak temiz hava, derin nefes alıp verme yöntemleri önerilmektedir. Uzmanlar mide bulantısı sırasında hastanın midesinin boş kalmamasına ve bol bol dinlenmesinin gerektiğine vurgu yapmaktadır. Düzenli beslenmeninde mide bulantısının kötü etkilerinden kurtulmamıza yardımcı olacaktır.
Uzman doktorların önerdiği ilaç tavsiyesiyle birlikte bitkisel çözümlerlede mide bulantısının etkilerini azaltmanız mümkün.
Su
Mide bulantısının en bilinen nedenlerinden biri sıvı kaybıdır. Yavaş bir şekilde içinlen oda sıcaklığındaki suyun mide bulantısının etkilerini azaltacaktır.
Haşlanmış Patates
İçerdiği nişasta miktarı fazla olduğundan midede oluşan bulantılara karşı oldukça etkilidir. Sade yada az tuzlu olarak tüketilmesi önerilmektedir.
Nane Limon
2 çorba kaşığı naneyi 1 bardak suyla birlikte kaynatın, içerisine yarım limon ekleyip demlenmeye bırakın. 15 dakika sonra tükettiğinizde mide bulantınıza iyi geldiğini göreceksiniz.
Sarı Leblebi
Mide bulantısının en bilinen besinlerinden olan leblebi mide dengesini sağlayarak bulantının azalmasına katkı sağlayacaktır.
Maydanoz
Antiseptik özelliğe sahip maydanoz yemeklerden sonra tüketiminde mide bulantısı olma riskini azaltmaktadır.
Zencefil
Taze zencefildilimlenip üzerine sıcak su dökülüp demlendikten sonra tüketmek mide bulantısı ve ağrısına karşı oldukça etkilidir.
Tarçın
1 çay kaşığı tarçını ılık suya karıştırıp yavaş bir şekilde için bu karışım mide bulantısına iyi gelir ancak hamilelik adaylarının kesinlikle tüketmemesi tavsiye edilir.
Kolonya
Kolonya yapısı gereği içerdiği alkolden dolayı ferahlatıcıdır. Mide bulantısı problemi yaşayanları rahatlatacaktır.
Yoğurt
Özellikle zehirlenmelere karşı etkili olan yoğurt iyi bir mide dengeleyicidir. Mide bulantısında tüketilen 2 yemek kaşığı yoğurt mide bulantısına iyi gelmektedir.
Elma Sirkesi
Elma sirkesi sindirimin en büyük yardımcılarındandır. Ilık suya karıştırılmış 2 yemek kaşığı sirke sindirim yollarının rahatlamasında etkili olacaktır.
Mide bulantısının yanında göğüs ağrısı,baş dönmesi, şiddetli karın ağrısı ve kramp , bayılma, görme bozukluğu ve kaybı, nefes darlığı, kusmukta kan kokusu gibi problemler yaşıyorsanız derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.
Koronavirüs vakaları dünya çağında 3 milyona yaklaştığı bu süreçte sıkça merak edilen konulardan biri olan " mide bulantısı koronavirüs belirtisi midir?"sorusu sorulmakta.
Yetişkinlerde virüs mutasyon sürecine gelene kadar kadar bir bulantıya sebebiyet vermemekle birlikte,sindirim semptomları şuan için sadece çocuklarda gözlemlenmektedir.