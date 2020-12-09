MİDE BOTOKSU İLE ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ SİZİN ELİNİZDE…

Teknoloji ve zamanın değeri düşünüldüğünde artık herkes işlemlerin çok kısa sürede işe dönüşe olanak vermesini çok az risk içermesini ve mükemmel sonuca ulaşmayı hedefliyor. Tabi ki bu istekler de teknolojiyi ve dolaylı olarak da sağlık alanını geliştiriyor. Artık eskiden çok büyük ameliyatlar yaparak günlerce hastanede yatışlara sebep olarak bir sürü risk alarak ulaştığımız bir sürü sonuca günümüzde çok kısa sürede çok az cerrahi ya da hiç cerrahi girişimde bulunmayarak ve bir o kadar da az risk alarak ulaşabiliyoruz.

Peki nedir mide Botoksu?

Yukarıda söz ettiğim gibi günümüzde teknolojinin ilerlemesi artık çoğu şeyi uzaktan halledebiliyor olmak bizim hayatımızı çok anlamda kolaylaştırdığı gibi özellikle hareketsiz kalmak ve yüksek kalorili beslenmek nerdeyse pandemi denecek kadar yoğun oranda kişide kilo problemine sebep oluyor. Tabi ki bu problemle de başa çıkmak gerekir. Fazla kilo problemi ile başa çıkmada özellikle ameliyatlar son 10-15 yılda çok popülerleşmiş hatta çoğu hastanede en çok yapılan ameliyatlar da başı çekmeye başlamıştı. Ama ameliyat riskleri, bu ameliyat yüzünden yaşanan üzücü olaylar, ameliyatın çok pahalı oluşu, uzun süre hastane yatışı ve taburcu olduktan sonra yine uzun süreli ev istirahati gerektirmesi sonucu iş gücü kaybı ve ameliyat sonrası özellikle %25-45 oranında tekrar geri kilo alımları olması gibi nedenlerle bu ameliyat popülerliğini yitirmeye başlamıştır. Bunun yerine daha basit uygulanabilir, daha risksiz, daha ucuz ve iş gücü kaybı yapmayan çözümler aranmaya başlanmıştır.

İşte tam da bu isteklerin hepsini karşılayan mide botoksu günümüzde artık gitgide daha popüler olmaya ve çok daha iyi çözümler sunmaya başlamıştır.

Endoskopik yöntemle mide içerisine girip belli bölgelere botoks enjeksiyonu yapıyoruz. Yaptığımız botoks sayesinde mide küçülüp iştah hormon salınımı azalıyor böylece kişiler daha az yemek yiyerek çabucak doyuyor ve ciddi oranda iştahları kesiliyor. Bu sayede çok rahat şekilde kilo verimi oluyor. Herkes ah keşke iştahım az olsa da yemesem ya da keşke az bir şey yesem de doysam diye hep içinden geçirmiştir. Mide Botoksu işte tam olarak bu iki etkiyi yaparak zayıflatıyor.

Peki kimlere uygulanır ?

Aslında mide Botoksu herkese uygulanabilir çünkü temelde insanı zayıflatacak olan iki şey vardır

1) Alınan kalori'nin azalması

2) Harcanan kalori'nin artması

Botoks işlemi alınan kalorinin azalması için hastaya yardımcı olur yani kişiyi tok tutar iştahını keser ve böylece çok güzel bir şekilde beslenme kontrolü yapmayı sağlar. Bu etki sayesinde kişi isterse 150 kg olsun isterse 50 kg olsun iştah ve porsiyon kontrolü sağlamak için herkese uygulanabilir. Bu sayede aslında çok kilolu Morbid obez dediğimiz hastalarda artık ameliyat risklerini almaya gerek kalmadan beslenme düzenini oturtmuş oluruz. Ayrıca diğer bir hasta grubumuz da fazla kilosu olmayan gruptur ki bu kişilere bile yapılabilir. Sadece beslenme düzenini oturtmak, porsiyon kontrolü sağlamak ve iştahı azaltmak için uygulanır. Yani aslında mide Botoksu iştah kontrolü ve beslenme düzenini oturtmak isteyen herkese uygulanabilir.

Ayrıca özellikle söz etmek istediğim bir konu daha kilo vermenin bir sürü yolu vardır. Ameliyat olabilirsiniz, diyetisyen eşliğinde zayıflayabilirsiniz, mide balonu, mide botoksu hepsi sizi zayıflatabilecek yöntemlerdir. Ama asıl problem zayıflamak değil zayıfladıktansonra geri kilo alımını engellemektir. Aşırı kilolu çok kişide ana problem hep budur. İşte bu süreçte de mide Botoksu çok etkili bir yöntemdir. Çünkü burada temel hedef sizin midenizi küçültüp iştahınızı azaltmak ve bu sayede beslenme kontrolü sağlamaktır. 6 ay gibi bir sürede sizin yediğiniz porsiyonlar küçülünce artık bunu alışkanlık haline getirebilirsiniz ve böylece kalıcı kilo kaybı sağlanabiliyor.

Etkisi ne kadar sürer ve nasıl geçer?

Botoks etkisi genelde 6 ay sürer ama bu beslenme şekli ile de alakalıdır. Eğer tokluğa rağmen çok yemek yiyip etkiyi zorlarsa kişilerde etki 4 ayda kaybedilir. Ama düzenli beslenip özellikle beslenme düzeni oturttuysa hasta botoksun etkisinin bittiği bile anlaşılmaz artık yeni beslenme düzeni bir alışkanlık haline gelir.

Botoks işleminin zararı var mı?

Özellikle botoks işlemi cerrahi zayıflama yöntemleri içerisinde en risksiz yöntemdir. Özellikle botoks mideye uyguladığımızda sadece mideye etki eder sisteme karışmaz. Dolayısıyla sistemik yan etki görmeyiz. Tabi ki tüm bunlar işlemi yapan Kişinin tecrübesine, işlemin yapıldığı hastanenin yeterliliğine ve işlemde kullanılacak ilaç ve malzemenin kalitesine çok bağlıdır. O yüzden mutlaka bu konularda yeterli araştırma yapılmasını öneririm. İşlemi yaptırırken tek kriteriniz fiyat olmamalı.

Botoks işlemi olmak istediğimde beni neler bekler?

İşlem için hastaneye başvurduğunuzda önce yatışınız yapılıp odanıza çıkarsınız İşlem öncesi kontroller için ön hazırlık testleri yapılır bu testler yaklaşık 30 dk içerisinde sonuç verir. Sonrasında işleme alınırsınız ve İşlem yaklaşık 10 dk sürer, İşlem sonrası 15-20 dk içinde ayılırsınız ve direk hastaneden ayrılırsınız. Yani toplamda 1-1,5 saatlik bir zaman herşey için yeterli olur.

Mide Botoks işlemini uyutarak mı yapıyorsunuz?

Eskiden Endoskopi ve kolonoskopi işlemleri hasta uyanık halde ve zorla boğazından hortum sokularak yapılırdı. Çünkü bu İşlem için anestezi vermek çok riskli görülürdü. Fakat artık günümüz teknolojisinde kesinlikle uyutmadan İşlem yapılmıyor. Sedasyon dediğimiz ameliyat anestezisinden daha hafif bir anestezi ile ama hastanın hiçbirşey hissetmemesini sağlayacak şekilde bir anestezi veriliyor. Bu sayede çok konforlu ve çok güvenli şekilde İşlem gerçekleştiriliyor.

Mide Botoksu sonrası diyet yapmam gerekir mi?

Her defasında anlatmaya çalıştığım ve çok önemsediğim bir konudur bu diyet yapmak diye bir kavramı hayatımızdan da aklımızdan da çıkarmalıyız. Bunun yerine beslenme düzeni desek daha iyi olur. Çünkü diyet kelime olarak da aklımızdaki algısı da kısa süre yapılıp sonra bırakılacak olan bir beslenme şekildir. Oysa ki sadece mide botoksu için değil tüm zayıflama yöntemleri için geçerli olan ana kural 'beslenme düzenini oturtmazsanız kilo verseniz bile tekrar almanız kaçınılmazdır.' Dolayısıyla aslında size kilo verdiren şey zaten sizin yeni geliştirmeye çalıştığımız beslenme düzenidir. Mide botoksu sadece bu düzeni oturtmada size yardımcı olur. Nasıl yapar bu yardımı özellikle midenizi küçültür, sıkılaştırır ve bu sayede daha az yiyerek çabucak doymanızı sağlar. Ayrıca iştah merkezini bloke ederek hem iştahınızı kapatır hem de aranma hissinizi azaltır. Evet az yemeden kilo veremezsiniz ama sizin bu az yeme düzenine alışmanıza giden yolda sizi demotive eden direncinizi kıran acıkma hissi ve iştah artışını mide Botoksu çözer. Böylelikle çok rahat bir şekilde kilo verirsiniz.

OPR. DR. AHMET BEKİN/GENEL CERRAHİ UZMANI