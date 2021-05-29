Mide ameliyatı sonrası ölümde, doktora 6 yıl hapis istemiyle dava
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mide ameliyatı sonrası ölümde, doktora 6 yıl hapis istemiyle dava

Mide ameliyatı sonrası ölümde, doktora 6 yıl hapis istemiyle dava
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

LONDRA'da yaşayan Özge Mitoğlu (28), çocuk sahibi olabilmek için mide küçültme ameliyatı yaptırmaya karar verdi ve 2019'da İzmir'deki özel hastanede operasyon geçirdi.

LONDRA'da yaşayan Özge Mitoğlu (28), çocuk sahibi olabilmek için mide küçültme ameliyatı yaptırmaya karar verdi ve 2019'da İzmir'deki özel hastanede operasyon geçirdi. Taburcu olduktan sonra rahatsızlanan Mitoğlu, tedavi için götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Doktor M.U.Y. ise ölümün ameliyattan değil pıhtı atması sonrası bağırsaklarda oluşan komplikasyondan kaynaklandığını savunarak, suçlamaları kabul etmedi. M.U.Y. hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Londra'dan çocuk sahibi olabilmek umuduyla mide küçültme ameliyatı yaptırmak için İzmir'e gelen Özge Mitoğlu, 2019 yılının Mayıs ayında özel hastaneye başvurdu. Ameliyat olan Mitoğlu, hastaneye 13 bin lira öderken, 3 gün sonra da taburcu edildi. Birkaç gün sonra rahatsızlanan Mitoğlu, 23 Mayıs'ta tedavi için götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Otopsi yapılan Mitoğlu'nun cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

EŞİ HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI Mehmet Mitoğlu ise eşinin ölümünün ardından savcılığa başvurdu. Doktor M.U.Y.'nin tıbbi hatasının bulunup, bulunmadığının araştırılması amacıyla ameliyata ilişkin evrak, İzmir Adli Tıp Kurumu ve İstanbul Adli Tıp Kurumu 8'inci İhtisas Dairesi'ne gönderildi. DOKTOR: PIHTIYLA BAĞIRSAKTA KOMPLİKASYON OLUŞMUŞDoktor M.U.Y. de ölümün ameliyattan değil pıhtı atması sonrası bağırsaklarda oluşan komplikasyondan kaynaklandığını savunarak, suçlamaları reddetti. M.Y.U. hakkında, yürütülen soruşturma ve incelenen evrak sonrası hazırlanan iddianamede, 'taksire ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılması talep edildi. İddianame, İzmir 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek, dava açıldı. 'AİLEMİZİ BÜYÜTMEK İSTERKEN TEK KALDIM'Eşinin bebek sahibi olabilmek için mide küçültme ameliyatı yaptırmaya karar verdiğini söyleyen Mehmet Mitoğlu, "Eşimin ameliyattan yaklaşık 10 gün sonra ağrıları başladı ve acile gittik. Bu sırada ameliyatı yapan doktoru defalarca aramamıza rağmen ulaşamadık. Acilde ağrı kesici yapıp geri gönderdiler, 1 gün sonra da yanı şeyleri yaşadık. Eşim 19 Mayıs'ta hastanede yatırıldı, kontroller sonrasında bağırsaklara emboli attığını söylediler. Ameliyata aldılar ve bir daha da uyanamadı. Eşim kısa boylu ve 102 kiloydu. Bebeğimiz olması için kilo vermesi gerekiyordu. 3 yıllık evliydik ve çocuğumuzun olmasını istiyorduk. Kilo fazlası olduğu için çocuk hayalimizi bu şekilde gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorduk. Ailemizi büyütmek isterken eşimi de kaybederek tek kaldım. Bu yaşadıklarımı anlatmak çok zor, ciğerimiz yanıyor" dedi.AYNI DOKTORUN AMELİYAT ETTİĞİ BİRİ DAHA SIKINTI YAŞAMIŞAdli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirten Mehmet Mitoğlu, aynı doktorda ameliyat olduktan sonra sıkıntı yaşayan başka birinin de kendisiyle irtibata geçtiğini öne sürdü. Mitoğlu, "Eşimi kaybettikten sonra suç duyurusunda bulundum. Bunun üzerine çeşitli araştırmalar yapıldı ve bu süreç yaklaşık 2 sene sürdükten sonra iddianame hazırlandı. Benim başıma gelen felaketten sonra aynı doktorda ameliyat olan bir hastanın hayatını kaybettiğini diğerinin de midesinin ve dalağının alındığını öğrendim. Eşimin vefatı medyada yer bulunca Almanya'da yaşayan hasta benimle irtibata geçerek kendisinin de sıkıntı yaşadığını söyledi. Bu olayın peşini bırakmayacağım" diye konuştu.AVUKAT: HASTA TAKİBİ YAPMADAN TATİLE ÇIKMIŞMitoğlu ailesinin avukatı Abdi Yaşar ise olayda doktorun ihmalinin bulunduğunu savundu. Gerekli önlemler alınmadan mide küçültme ameliyatının gerçekleştirildiğini kaydeden Yaşar, "Ameliyattan sonra doktor, hastasının takibini yapmadan tatile çıkmış. Ameliyat sonrası yoğun ağrılarla ilgili doktor bilgilendirilmesine rağmen tatilini bırakıp gelmemiş. 2 senedir süren hukuk mücadelemizin meyvelerini almaya başladık. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden' olma suçundan doktor hakkında dava açıldı. Ancak biz bunun yetersiz olduğunu ve doktorun doğrudan ihtimali olduğunu düşünüyoruz. En yüksek cezayı alması için mücadele edeceğiz. Bu dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini istiyoruz" dedi. 2 MİLYON LİRA DA TAZMİNAT DAVASIAvukat Yaşar ayrıca M.Y.U.'ya 2 milyon liralık tazminat davası açacaklarını, kazanmaları durumunda parayı hayır kurumlarına bağışlayacaklarını dile getirdi. 

?


Mide ameliyatı sonrası ölümde, doktora 6 yıl hapis istemiyle dava
Mide ameliyatı sonrası ölümde, doktora 6 yıl hapis istemiyle dava
Mide ameliyatı sonrası ölümde, doktora 6 yıl hapis istemiyle dava
Mide ameliyatı sonrası ölümde, doktora 6 yıl hapis istemiyle dava
Mide ameliyatı sonrası ölümde, doktora 6 yıl hapis istemiyle dava
Mide ameliyatı sonrası ölümde, doktora 6 yıl hapis istemiyle dava

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 673 bin 272 doz oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 673 bin 272 doz oldu
Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
7 GÜNDÜR KAYIP GENCİN, ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
7 GÜNDÜR KAYIP GENCİN, ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Antony Blinken Hasan Polatkan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Aslı Bekiroğlu Barış Murat Yağcı
Spor Burak Yılmaz Ergin Ataman Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mide ameliyatı sonrası ölümde, doktora 6 yıl hapis istemiyle dava - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 14:56:30. #1.14#

title