Mide ameliyatı olan Seren Serengil'in büyük pişmanlığı: Sakın bana özenmeyin!
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Mide ameliyatı olan Seren Serengil'in büyük pişmanlığı: Sakın bana özenmeyin!

Mide ameliyatı olan Seren Serengil'in büyük pişmanlığı: Sakın bana özenmeyin!
Hürriyet - Haberler | Magazin

İşte Seren Serengil'in sosyal medya hesabında yaptığı pişmanlık açıklaması... "Nasılsınız: ) bizde 'iyi' diyelim, iyi olalım Emel hemşiremle...Nefret ederdim kilodan, hala da ederim... Ama şu an bana deseler ki 'yüz kilo olacaksın, eskiye dön' koşa koşa dönerdim...

İşte Seren Serengil'in sosyal medya hesabında yaptığı pişmanlık açıklaması... 

"Nasılsınız: ) bizde 'iyi' diyelim, iyi olalım Emel hemşiremle...

Nefret ederdim kilodan, hala da ederim... Ama şu an bana deseler ki 'yüz kilo olacaksın, eskiye dön' koşa koşa dönerdim...

Güzellik kime şans mutluluk getirmiş

Güzel olduk da ne oldu '

Kıymetimiz bilindi mi'

Mutlu olduk mu' Bir çirkin şansı gerçeği varsa uyaydık keşke...

Ne uğruna daha da güzel olalım isteği, kim için? değdi mi? Herkes benim gözüme güzel gözükmek için uğraşsın ben niye uğraşıyorum deyin...

Sakin obez değilseniz bana özenip bu ameliyatı yaptıran çok oldu siz özenmeyin ve asla yaptırmayın... Hadi ben isim gereği 'kendime, dış görüntüme dikkat etmek zorundayım' dedim rakiplerimin vücutlarını mayolu yakalanmış hallerini gördükçe onlar gibi olacağım korkusu bana bunu yaptırttı ama obez diilseniz bu durumu diyet ve sporla kolayca atlatabilirsiniz.

Güzelin düşmanı en güzel dir... 'En güzel' olacağım derken evdeki güzellikten de olmayın. Sağlığınız gitmesin. Bırakın sizi beğenen böyle beğensin. Beğenmiyorsa da kapıyı gösterin...

Şartları zorlamayın. Hep hayırlısını isteyin kalbiniz güzel olunca Allah mutlaka karşınıza fiziğinize, güzelliğinize, ona buna bakanı değil o kalbe bakanı çıkarıyor... Hadi öperim"

Kaynak: Hürriyet

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