Midder Kurucu Genel Başkanı Çağ Açıklaması

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Kurucu Genel Başkanı Serhat Çağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe ilişkin, "Yenikapı ruhunun yıl dönümünü tekrarlamak adına buradan CHP Genel Başkanı'na seslenmek istiyorum. Lütfen gerçekleştirmek istediğiniz yürüyüşü Maltepe'ye kadar değil de şehitlerimizin anısına sahip çıkmak adına, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar 20 kilometre daha uzatın." dedi.



Çağ, derneğin genel merkez binasında gazetecilere, CHP'nin "adalet" adı altında başlattığı tepki yürüyüşünün kazasız belasız tamamlanmasını ümit ettiklerini söyledi.



Provokasyonun önüne geçilmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Çağ, "Yürüyüşlerinin isimleri adalet fakat hiçbir şekilde adaleti temsil edebilecek, adaleti yaşatabilecek, gerçek anlamda istedikleri adaleti yansıtabilecek hiçbir hareket ve davranışta olmadıklarını görüyoruz. Bundan açıkçası kaygı duymaya başladık. 15 Temmuz'un arifesinde ilk anma yılında böyle bir yürüyüşün oluşmasında ve gerçekleşmesinde çok manidar buluyorum." ifadesini kullandı.



Çağ, adalet adı altında yapılan bir yürüyüşte terör örgütü üyeleri, illegal örgütler ve illegal destekleyicilerle görüntü vermenin çok anlamsız olduğunu belirtti.



"15 Temmuz bu milletin özüdür, 15 Temmuz bu milletin kendisidir." diyen Çağ, o gece milletin gözünü kırpmadan tanklara, tüfeklere, helikopterlere, bombalara, kurşunlara gözünü kırpmadan karşı koyduğunu anımsattı.



15 Temmuz ruhunu yaşatmak gerektiğine işaret eden Çağ, sözlerini şöyle tamamladı:



"Yenikapı ruhunun yıl dönümünü tekrarlamak adına buradan CHP Genel Başkanı'na seslenmek istiyorum. Lütfen gerçekleştirmek istediğiniz yürüyüşü Maltepe'ye kadar değil de şehitlerimizin anısına sahip çıkmak adına, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar 20 kilometre daha uzatın. Orada şehitlerimizi anarak, onları hatırlatacak 15 Temmuz'un arifesinde bir açıklama yapın, bir Kur'an tilavetiyle onların ruhlarını şad edin."