Midas'ın Kulakları operası Gordion Antik Kenti'nde prömiyer yaptı

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), yeni sanat sezonunun ilk temsili olan Midas'ın Kulakları operasını Gordion Antik Kenti'nde seyirciyle buluşturdu.

Ferit Tüzün'ün 1960'ların sonunda bestelediği Midas'ın Kulakları adlı satirik opera, Polatlı ilçesindeki antik şehirde kurulan açık hava sahnesinde sergilendi.

Eserin ilk gösterimi davetli büyükelçiler ve kordiplomatiğin yanı sıra Ankaralı sanatseverlerin katılımıyla yapıldı.

Rejisörlüğünü Zeynep Çelen Tamer, koreografisini Deniz Alp'in üstlendiği, dekorları Talat Ayhan, kostümleri Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök'e ait olan eserde, Eralp Kıyıcı, Durukan Ordu, Mehmet Yılmaz, Veysel Barış Yanç, Esra Çetiner, Can Kocaay başlıca rolleri paylaştı.

Biletleri günler öncesinden tükenen temsil, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Midas'ın Kulakları, yarın Gordion Antik Kenti'nde bir kez daha sanatseverlerle buluşacak.