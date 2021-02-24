MicroStrategy 19,452 Bitcoin daha aldı

Son zamanda aldığı 70,000 Bitcoin ile kripto para yatırımcısı kurumlar arasına katılan iş zekası, mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler şirketi MicroStrategy, 19,452 Bitcoin daha aldığını açıkladı.

Son zamanda aldığı 70,000 Bitcoin ile kripto para yatırımcısı kurumlar arasına katılan iş zekası, mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler şirketi MicroStrategy, 19,452 Bitcoin daha aldığını açıkladı.

Analistlere göre, MicroStrategy CEO'su Michael Saylor'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama sırasında Bitcoin'in fiyatı 52,765 dolar düzeyindeydi ve bu da toplam 1.03 milyar dolarlık alıma karşılık geliyor.

Bu gelişme üzerine, Mucrostrategy'nin elindeki Bitcoin varlığı 90,000 düzeyine yükseldi ve bunun bugünkü fiyatlarla karşılığı 4.5 milyar dolara yükseldi.Aynı zamanda şirketin kurucu ortağı olan Saylor, daha önce yaptığı açıklamada Bitcoin'in önümüzdeki dönemde altının tüm piyasasını kapsayacağını ileri sürdü.ABD'li yazılımcı Jack Dorsey'in şirketi Square Inc. kripto para birimini "ekonomik güçlendirme aracı" olarak göstererek, yaklaşık 170 milyon dolara 3,318 Bitcoin satın aldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı