Microsoft Yüz Tanıma Sistemlerini Polislere Satabilir: Herkesi Kandırdı! Hatırlayacağınız üzere Microsoft yüz tanıma sistemlerinin polislere satılmayacağı ile ilgili bir haber yapmıştık.

Hatırlayacağınız üzere Microsoft yüz tanıma sistemlerinin polislere satılmayacağı ile ilgili bir haber yapmıştık. Şirket tarafından yapılan açıklamalar bu tür sistemlerin federallere satılmayacağı yönündeydi ancak ortaya çıkan belgeler biraz şaşkınlık yarattı.

Dilerseniz Microsoft ile ilgili bu yeni habere geçmeden önce kısa bir bilgilendirme yapalım. Yüz tanıma sistemleri şu anda Çin başta olmak üzere birçok ülke tarafından kullanılıyor. Günlük hayatın bir parçası haline gelen bu tür uygulamalar, aynı zamanda çeşitli özel hayatın gizliliği problemlerine de neden oluyor.

Microsoft yüz tanıma sistemleri federallere satılacak mı?

İnsanların yüz algoritmalarından onları tespit etmeye yarayan bu sistemler, bazı kuruluşlar tarafından etik bulunmuyor. İnsan hakları örgütleri ve çeşitli gizlilik kuruluşları bu tür sistemlere oldukça karşı. Microsoft bunun hak ihlali oluşturabileceğini düşünenler arasında.

Teknoloji devi Microsoft ile ilgili ortaya çıkan bazı belgeler bu konuda dürüst olmadığını gösterebilir. Amerikan Federal Hükümeti'nin uyuşturucu ile mücadelede görev yapan birimi DEA ilay Birkaç yıl önce görüşen Microsoft yetkilileri, kendi yüz tanıma sistemlerini satmaya çalışmış. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda ise bugüne kadar satış için görüşme yapılmadığı söylenmişti.

DEA ve FBI'a karşı dava açan Amerikan Sivil Haklar Sendikası (ACLU) bu belgeleri ortaya çıkardı ve Microsoft'u dürüst olmamakla suçladı. Şirket tarafından henüz net bir açıklama yapılmasa bile, bunun skandal olduğu söylenebilir. Sizce Microsoft, yüz tanıma sistemleri ile ilgili ne yapmayı düşünüyor? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.