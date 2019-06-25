Microsoft, Yeni Surface'lerde Intel Yerine AMD'yi Tercih Etmeye Hazırlanıyor

Intel, bugüne kadar çıkmış bütün başarılı Surface dizüstü bilgisayarlarına güç veriyordu. Bununla birlikte Intel dışında donanım kullanan sadece iki adet Surface cihazı vardı: Surface RT ve Surface 2; onlar da Nvidia tarafından geliştirilen ARM yongalarını kullanıyordu.

Ancak Intel'in Surface serisi ile olan bağı kesilebilir zira Microsoft, yolları ayırmaya yakın gözüküyor. Teknoloji devi, geçtiğimiz haftalarda ARM temelli bir Surface Pro modeline yoğunlaştığını duyurduğu için, bu beklenmeyen bir hamle değil. Başka haberlere göre de AMD Ryzen ile güçlendirilmiş bir Surface dizüstü bilgisayarı yolda.

ARM tabanlı Surface Pro'nun Excalibur kod adlı bir işlemci kullanacağı onaylanmış durumda. Haberlere göre Microsoft, Windows 10 ile uyumlu çalışabilmesi için Qualcomm ile sıkı çalışmalar yapıyor.

Excalibur kod adlı işlemcinin muhtemelen Snapdragon 8cx olması planlanıyor. 8cx Windows 10 için özel tasarlanmış bir işlemci ve Intel i5 ile aynı düzeyde. Snapdragon 8cx aynı zamanda bu yılın sonlarına doğru çıkacağı için Surface'ın zaman çizelgesine de uyuyor.